Palermo, tamponamento a catena in via Libertà: ferita una donna

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Palermo in via Libertà: una donna è rimasta ferita

Tamponamento a catena in via Libertà a Palermo. Una donna ferita è stata trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia Cervello per accertamenti. La dinamica dell’incidente sarà verificata dalla Polizia Municipale adesso sul posto, ma appare chiaro che la prima macchina abbia tamponato la seconda macchina che a sua volta ha tamponato due moto custom di grossa cilindrata appena sbarcate a Palermo con la nave provenienti dalla Germania.

Traffico tornato alla normalità

Intervenute tempestivamente, la strada è stata sgomberata dalle autorità competenti ed il traffico è ritornato alla normalità.

