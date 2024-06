Incidente mortale a Gaggi, 44enne perde la vita

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Taormina per i rilievi del caso

Ancora sangue sulle strade messinesi. Un 44enne è morto in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto nel centro di Gaggi. L’incidente si è verificato la scorsa notte, alla guida del mezzo a due ruote c’era Rosario Cardillo, originario di Mascali (Catania), l’uomo è deceduto poche ore dopo all’ospedale di Taormina a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente mortale a Gaggi, l’altra persona coinvolta sottoposta a intervento chirurgico

Ferita la conducente della vettura rimasta coinvolta, sottoposta ad intervento chirurgico ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Taormina per i rilievi del caso.

