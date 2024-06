Milazzo, incidente mortale in scooter: perde la vita un 16enne

Secondo quanto emerso, il ragazzo, con il suo scooter, stava raggiungendo il suo posto di lavoro (un locale di Milazzo).

Tragedia a Milazzo, luogo in cui un ragazzo di 16 anni in scooter è morto a causa di un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada che da Archi conduce al Parco di Milazzo, prima di perdere il controllo del mezzo e schiantarsi contro un albero di via Mangiavacca.

Milazzo, incidente in scooter: il giovane stava andando al lavoro

Stava andando a lavorare in un locale di Milazzo, ma ha perso il controllo del suo scooter Sh e si è scontrato contro un albero, perdendo la vita poco dopo il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate. Questo quanto accaduto a un ragazzo di appena 16 anni, che ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto in via Mangiavacca (a Milazzo, in provincia di Messina).

