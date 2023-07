Incredibile al Teatro Massimo, giovane regala 50 euro ai passanti per strada

Follia del caldo, candid camera o atto di generosità? Non è chiaro, ma molti ne hanno approfittato per raccogliere le banconote da terra.

Attimi di stupore quelli vissuti da diversi tra passanti e turisti nella giornata di ieri davanti al Teatro Massimo di Palermo, dove un giovane ha deciso di “regalare” 50 euro ai presenti.

Follia del caldo, candid camera o atto di generosità? Non è dato saperlo, così come non se lo saranno comunque chiesti coloro i quali, davanti a questa scena, ne hanno approfittato per chinarsi e raccogliere e intascare il particolare “seminato” del giovane, giunto poco prima a bordo di un monopattino.

Complessivamente, dal portafoglio dell’anonimo donatore saranno volati via circa 2mila euro. A quanto pare, comunque, non sembra essersi trattato di uno scherzo, poiché le banconote sembra fossero autentiche.