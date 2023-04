Palermo, torna al Cassaro la suggestione delle “Vie dei Librai”

E’ tutto pronto, al Cassaro, il suggestivo cuore del centro storico di Palermo, per l’ottava edizione della “Via dei librai“. Un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati della lettura e per chi vuole avvicinarsi al magico mondo dei libri. Saranno stavolta ben sei i giorni dedicati alla manifestazione, pregni di appuntamenti e programmi di grande qualità. Insomma, una vera e propria delizia, da vivere -dal 20 al 25 aprile, dal mattino alla sera, quasi sino alla notte – immersi in un contesto unico, lungo un percorso che comprende tre Isole Letterarie.

Le Isole Letterarie

Quella dedicata a “Pasolini” in piazza Bologni e quella “Consolo” sul piano della Cattedrale, cui si affianca il nuovo spazio di piazza Sett’Angeli dietro le absidi della Cattedrale. E si tratterà di una novità assoluta nella gestione perché sarà curata dai giornalisti di Robinson, settimanale culturale di Repubblica e da quelli della redazione di Palermo.

Il programma completo è disponibile sul sito web della Via dei Librai.

Un programma di alta qualità

Non solo, aumentano anche gli appuntamenti negli altri spazi, quelli del Museo Riso e della Biblioteca centrale della Regione che completano così la topografia culturale di via Vittorio Emanuele. L’appuntamento annuale su strada, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto di autore, grazie ai partecipanti, raccoglie un ricchissimo programma di oltre cento presentazioni e incontri di grande interesse culturale e sociale.