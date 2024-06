Palermo, trauma per membro di un motopesca al largo del golfo: soccorso

Soccorso dalla Guardia Costiera un membro dell’equipaggio di un motopesca italiano in navigazione nel golfo di Palermo.

Soccorso dalla Guardia Costiera un membro di 44 anni dell’equipaggio di un motopesca italiano in navigazione a circa 55 miglia a Nord-Est del golfo di Palermo. Arrivata alla sala operativa una richiesta di assistenza sanitaria urgente per uomo che ha riportato un grave trauma e necessitava di immediate cure. Le condizioni meteo-marine non erano favorevoli ma i militari sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione. Intercettata così l’unità di pesca e preso a bordo il ferito che è stato condotto al porto del capoluogo siculo. Sul posto ad attendere il 44enne si trovava il personale del 118 con una ambulanza. Il soggetto è stato trasportato in ospedale.