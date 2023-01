Palermo, uomo travolto da tram: è gravissimo

Gravissimo incidente quest'oggi a Palermo: un uomo è stato travolto da un tram dopo aver scavalcato le barriere.

Un drammatico incidente si è verificato oggi intorno alle 16 a Palermo. Un uomo è stato travolto in pieno da un tram in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini. Da informazioni raccolte sul luogo le iniziali della persona coinvolta sono S.S.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe scavalcato le barriere di protezione ed è stato colpito dal mezzo che transitava in quel momento, restando incastrato sotto il tram. I sanitari del 118 intervenuti tempestivamente hanno soccorso la povera vittima, e l’hanno trasportata in codice rosso a Villa Sofia. A compiere i rilievi gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale.