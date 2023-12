Palermo, urta con l’auto una smart e scappa: 26enne portata in ospedale

Una volta dimessa la 26enne sarà ascoltata dai vigili che hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona

Il sinistro nel cuore della notte sulla rotonda di viale Lazio a Palermo. Ad avere la peggio una giovane di 26 anni al volante di una Smart. Soccorsa dal 118, all’ospedale Villa Sofia è stata sottoposta ad esami di accertamento. Da evidenziare quanto il banale incidente abbia, nelle prime ore della mattinata, causato forti rallentamenti nella circolazione.

Pirata della strada

Il fatto grave sarebbe però un altro, visto che, stando a quanto riferito dalla 26enne, a farla uscire dalla carreggiata, facendola schiantare contro un guardrail, è stato un uomo che non si è curato di prestarle aiuto scappando.

Codice giallo

La ragazza è entrata nel nosocomio di viale Croce rossa in codice giallo. Gli esami strumentali eseguiti dal personale medico hanno evidenziato un trauma cranico non commotivo e un trauma al braccio sinistro. Una volta dimessa la 26enne sarà ascoltata dai vigili che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona per identificare il pirata della strada fuggito.