Palermo, violenta lite in strada alla Noce: ciclista preso a colpi di cric

In corso le indagini per rintracciare il responsabile della violenta reazione

Follia alla Noce, quartiere popolare di Palermo dove, in via Nazario Sauro, un ciclista è stato aggredito brutalmente in seguito a una lite per una precedenza mancata. Secondo il racconto fornito alle foze dell’ordine dal 50enne, vittima del pestaggio, l’automobilista ad un certo punto sarebbe sceso dalla sua vettura per impugnare un cric e cominciare a colpirlo.

Indagini in corso

Caduto per terra, è stato lo stesso ciclista, in autonomia e con grande fatica, a raggiungere l’ospedale di Villa Sofia . Per lui ferite alla testa e alle spalle, mentre l’aggressore, tornato in auto, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce. A lanciare l’allarme sono stati i medici del nosocomio di via Croce Rossa. Sono in corso le indagini per rintracciare il responsabile della violenta reazione, con le immagini delle telecamere della zona al vaglio degli investigatori.