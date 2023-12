Dopo lite, travolse e uccise motociclista: condannato a 14 anni

Vittorio Belotti, operaio 50enne di Montello, è stato condannato a 14 anni di reclusione per aver speronato un motociclista

Vittorio Belotti, operaio 50enne di Montello, è stato condannato dalla Corte d’Assise di Bergamo a 14 anni di reclusione per aver speronato con la sua auto il motociclista 55enne Walter Monguzzi, di Osio Sotto, dopo una lite a un semaforo il 30 ottobre 2022, causandone la morte. Monguzzi , infatti, era caduto ed era stato successivamente travolto da un’auto che arrivava dalla corsia opposta. L’accusa aveva chiesto 24 anni. Nella condanna a 14 anni per omicidio volontario la corte ha concesso le attenuanti generiche che hanno prevalso sulle aggravanti. Belotti, che si trova ai domiciliari, era in aula al momento del pronunciamento della sentenza.

