Pallanuoto, Nuoto Catania perde in casa con il Quinto di Genova (11-12)

La Nuoto Catania perde 11-12 contro il Quinto di Genova, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Le parole del tecnico etneo.

La Nuoto Catania perde di misura in casa contro il Quinto di Genova (11-12). Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate sotto vasca grazie anche a un super Massaro, vero protagonista dell’incontro. Alla fine è la squadra genovese a spuntarla e a portarsi a casa l’intera posta in palio.

Incontro equilibrato sino al termine della seconda frazione di gioco. L’inizio del terzo tempo, anche a causa di un leggero calo fisico, ha permesso alla squadra avversaria di portarsi a più tre di vantaggio. La reazione dei catanesi è decisa: hanno cercato di non mollare e rimanere dentro il match recuperando due punti e lasciando negli ultimi due minuti il risultato in bilico.

Finale di gara con diverse occasioni per centrare quantomeno il pareggio. A fine gara il tecnico Dato ha dichiarato che “i ragazzi non hanno mai mollato”.

“Dobbiamo lavorare tanto – ammette -. Ora godiamoci le feste natalizie ricarichiamo le batterie per essere pronti alla metà di gennaio 2023 per conquistare quei punti fondamentali in chiave salvezza”.