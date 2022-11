Pallanuoto, prima vittoria della Nuoto Catania contro il Posillipo (11-7)

Prima vittoria della Nuoto Catania contro il Posilipo (11-7). Ecco i dettagli della partita di pallanuoto.

Prima vittoria per la Nuoto Catania che batte il Posillipo e lo raggiunge a quota tre punti. Risultato mai messo in discussione con una prova di carattere dei pallanuotisti catanesi. Serviva una vittoria schiaccia crisi per dare morale, dopo gli ultimi risultati deludenti, ai ragazzi. La prima frazione di gioco si conclude con il punteggio di 4-2 per i siciliani. La seconda frazione di gioco si conclude per 8-5 dopo che il Posillipo aveva portato l’incontro sul risultato di 5-5. Nella penultima frazione di gioco la Nuoto Catania chiude con un 10 a 6 per poi controllare il finale chiudendo l’incontro sul risultato 11-7. Volti sorridenti a fine gara che permettono ai catanesi di affrontare con serenità la settimana di preparazione al prossimo impegno di sabato prossimo.

Davide Anastasi