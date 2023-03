Trasporto studenti a Palma di Montechiaro: famiglie sul piede di guerra

A Palma di Montechiaro ragazzi e genitori continuano a denunciare disagi nel servizio, con ritardi, corse cancellate e bus affollati: chiesto l’intervento della Prefettura e del Comune

PALMA DI MONTECHIARO (AG) – Ancora disagi per molti studenti pendolari che devono raggiungere gli istituti scolastici di Agrigento. Una situazione che sta creando gravi difficoltà alle famiglie con ritardi, corse cancellate e autobus affollati da diversi mesi.

“Non possiamo più tollerare questa situazione – ha dichiarato Elisa Bellanti, portavoce dei genitori degli studenti pendolari – perché i nostri figli hanno il diritto di raggiungere le scuole e di studiare senza subire questi continui ritardi e annullamenti delle corse”.

Il messaggio è indirizzato alla ditta Sal Autolinee Srl, che gestisce il servizio in questione. In passato anche il sindaco Stefano Castellino e le istituzioni locali sono intervenuti per cercare di trovare una soluzione, ma questa secondo le famiglie sembra arrivare un giorno e allontanarsi successivamente pochi giorni dopo. Basti pensare, spiegano ragazzi e genitori, ai mesi più freddi dell’anno con giornate passate in attesa alle fermate.

“Abbiamo scritto al prefetto Maria Rita Cocciufa – ha aggiunto Bellanti – e abbiamo inviato anche una missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci chiediamo come sia possibile che la Regione continui a non intervenire in questa disastrosa situazione che coinvolge giornalmente centinaia di studenti. È arrivato il momento di porre fine a questa situazione e di garantire ai nostri figli il diritto ad un’istruzione dignitosa, senza ostacoli”.

Le famiglie hanno anche chiesto al sindaco di Palma di Montechiaro, Castellino, di scendere nuovamente in campo per chiedere una soluzione definitiva per i disagi denunciati a tutela del diritto allo studio dei giovani studenti.