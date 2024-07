VIDEO | Palermo, ruba una panchina e la carica sullo scooter: l’appello di Ferrandelli

L'uomo l'ha strappata dal marciapiede e l'ha poi trasportata a bordo del proprio mezzo a due ruote.

Un uomo ha rubato la panchina nella zona del Tribunale a Palermo. L’ha strappata dal marciapiede e se l’è caricata sullo scooter.

La fuga con la refurtiva è stata ripresa da diversi residenti: nelle immagini, infatti, si vede l’uomo mentre si allontana con la panchina rubata sullo scooter.

Panchina rubata a Palermo: l’appello di Ferrandelli

L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli lancia un appello su Facebook per ritrovare la panchina rubata.

“Aiutereste me e il Comitato Quartiere Pulito della zona Tribunale a ritrovarla? Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo”.

Questa mattina l’assessore si è presentato negli uffici del commissariato di polizia per presentare una denuncia formale, dopo quelle via social.