Se i pannelli fotovoltaici non vanno bene per la Sicilia, perché non creano lavoro né royalties per le casse della Regione, perché per far ripartire l’isola non pensiamo a qualcosa di diverso?

Noi siciliani siamo tradizionalisti, ‘sta cosa della TRANSizione ecologica ci sa di TRANSgender, e noi, si sa, siamo “masculi”, mica ci possiamo adattare a queste brutte pratiche dell’energie alternative. Alternativo a chi? Non è che questi signori del Nord, del Ministero dell’ambiente, dell’Europa, di sto “cabaso” di PNRR con ‘sto termine alternativo alludano? Ma scherziamo?

Ci vorrebbe però un’idea geniale, su cui potere spendere le risorse bloccate dalla sospensione dei pannelli fotovoltaici, qualcosa di autoctono che possa risollevare anche le sorti dell’agricoltura siciliana. Che poi, il ministro dello Sviluppo economico ci bacchetta perché nella sua Catania si producono i Pannelli e sembriamo dei palermitani indolenti e improduttivi.

Eureka! Siamo la terra di Archimede e l’idea c’è! Al posto dei pannelli fotovoltaici produciamo delle panelle fotovoltaiche. Costruiamo migliaia di friggitorie alimentate a energia solare e friggiamo panelle a tutto spiano. Sono buone, calde, anzi talmente bollenti che ci possiamo mettere anche delle piccole centrali termiche, invece di spellarci i palati. Così aiuteremo gli agricoltori siciliani, investendo sulla produzione di ceci e di olio per friggere.

Pensate a quanto Pil potremmo generare aprendo 100.000 nuove panellerie, con dei chioschetti pubblici, uno ogni 50 abitanti, dati in concessione dalla Regione, che a quel punto potrebbe incassare in concessioni più della miseria che prende dagli stabilimenti balneari. A noi palermitani il fritto ci fa bene: friggiamo tutto, pure il cartongesso.

E se poi questa idea funziona per noi potremmo pure esportarla nel mondo. La globalizzazione delle Panelle Fotovoltaiche. Questa sì che è un’idea vincente. Ma le pastoie burocratiche per dare in concessione questi centomila chioschi? Non c’è problema. Nominiamo un super Commissario alle Panelle. In fondo ci sarebbe Draghi libero. Se no c’è sempre Bertolaso.

Così è se vi pare.