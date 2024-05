Pantelleria, diede fuoco alla compagna uccidendola: a processo per omicidio

L'accusa è di avere provocato la morte della compagna Anna Elisa Fontana, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco

E’ arrivata la richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura di Marsala per Onofrio “Ninni” Bronzolino, in carcere dallo scorso 22 settembre, con l’accusa di avere provocato la morte, a Pantelleria, della compagna Anna Elisa Fontana, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. L’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Marsala è stata fissata per il prossimo 3 luglio. L’inchiesta, coordinata dalla Procura marsalese, è stata condotta dal Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Marsala e dai loro colleghi della stazione di Pantelleria, con il supporto tecnico-scientifico del Ris di Messina e del Niat dei vigili de1 fuoco di Palermo.

La Procura: “Brozolino ha agito con premeditazione”

“L’attività d’indagine, articolatasi principalmente nell’acquisizione delle dichiarazioni di familiari e di persone vicine alla coppia – spiega una nota a firma del procuratore di Marsala, Fernando Asaro – ha consentito, allo stato, di accertare che il Bronzolino avrebbe agito con premeditazione – avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto – ed a causa di un’esagerata e ingiustificata gelosia. Il delitto di omicidio è contestato, quindi, con le circostanze aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti e futili, nonché delle ulteriori circostanze della commissione del fatto nei confronti della convivente more uxorio e in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia”.

