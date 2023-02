Papa in Sud Sudan, più di 70 mila alla messa: “E’ possibile avere speranza”

Tantissime persone hanno raggiunto le aree circostanti il Mausoleo per potere assistere alla celebrazione del Pontefice che nel pomeriggio sarà a Roma

In più di settantamila per la messa del Papa al Mausoleo di Giuba in Sud Sudan. Lo hanno fatto sapere le autorità locali. Tantissime persone hanno raggiunto le aree circostanti il Mausoleo per potere assistere alla celebrazione del Pontefice che nel tardo pomeriggio sarà di nuovo a Roma.

Il messaggio del Pontefice

“Prima di preoccuparci delle tenebre che ci circondano, prima di sperare che qualcosa attorno si rischiari, siamo tenuti a brillare, a illuminare con la nostra vita e con le nostre opere le città, i villaggi e i luoghi che abitiamo, le persone che frequentiamo, le attività che portiamo avanti”, ammonisce il Papa nel corso della messa. “A noi – dice il Pontefice- è chiesto di ardere d’amore: non accada che la nostra luce si spenga, che dalla nostra vita scompaia l’ossigeno della carità, che le opere del male tolgano aria pura alla nostra testimonianza. Questa terra, bellissima e martoriata, ha bisogno della luce che ciascuno di voi ha, o meglio, della luce che ognuno di voi è!”.