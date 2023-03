Ai tedeschi piace Catania, i francesi visitano Palermo: le scelte dei turisti per Pasqua 2023

Le città di Palermo e Catania figurano tra le mete predilette dei turisti europei per trascorrere le vacanze di Pasqua 2023.

La Sicilia è tra le mete preferite dei turisti stranieri in vista delle prossime vacanze per Pasqua 2023. Così come reso noto dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, sono numerosi i viaggiatori europei che decideranno di trascorrere le festività pasquali nell’Isola.

Pasqua 2023, cresce l’interesse dei viaggiatori

In queste settimane, infatti, le ricerche di voli per le destinazioni europee sono aumentate del 20%, mentre quelle degli alberghi hanno conosciuto una crescita del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, l’anno precedente alla pandemia da Covid-19.

Cresce anche il tempo che gli internauti europei trascorrono a effettuare la ricerca di costi, soluzioni e date. In questo caso si parla del 25% in più. Un dato che dimostra come l’interesse da parte dei potenziali viaggiatori sia concreto e destinato a convertirsi in veri soggiorni.

Complessivamente, a dominare nelle classifiche è la città di Roma che, con il suo fascino e la sua storia millenaria, non finisce mai di attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo. Particolarmente gradite da parte dei viaggiatori del Vecchio Continente anche le destinazioni di Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

Pasqua 2023, Sicilia tra le mete dei turisti europei

Ma quali sono le destinazioni predilette da parte di chi vuole trascorrere le prossime ricorrenze pasquali in Sicilia. A regnare nelle ricerche per Pasqua 2023 sono le città di Catania e Palermo, spesso presenti nella “top 10” delle località italiane più ricercate (il nostro Paese è il secondo più visionato per queste vacanze, alle spalle soltanto della Spagna e del Portogallo).

Il capoluogo etneo – che ha già conosciuto un buon afflusso turistico a febbraio 2023 in occasione della Festa di Sant’Agata è la seconda città più ricercata dai cittadini tedeschi alle spalle di Roma. Catania si posiziona prima di Napoli (terza) e Bari (quarta). La città di Palermo è invece la sesta scelta di chi vive in Germania. Per i britannici Catania si posiziona in ottava posizione, mentre Palermo viene collocata al decimo posto.

I turisti francesi, per trascorrere le vacanze di Pasqua 2023, preferiscono invece Monte Pellegrino all’Etna, seppur di poco: Palermo è sesta nelle preferenze, mentre Catania si posiziona settima.

Gli spagnoli fanno l’occhiolino a Palermo (ottava), mentre molti olandesi potrebbero fare visita nella parte orientale della Sicilia (Catania ottava) a discapito del capoluogo regionale (dodicesimo). La città di Palermo è invece la meta siciliana preferita dai portoghesi e si posiziona in settima posizione.