Password 2022, la più usata in Italia è “123456”, sicurezza a rischio: ecco cosa fare

La più utilizzata nel mondo è "password". Secondo uno studio l'83% delle parole chiave si può decifrare in 1 secondo. La classifica dei codici più comuni e come sceglierne una efficace

In un mondo sempre più smart, dove siamo sommersi dalla richieste di password, per il conto in banca come per l’accesso ai social, dalla mail allo sblocco del telefonino, è fondamentale individuare un codice segreto sicuro. Ma non è cosi, gli italiani faticano a mettere la loro creatività al servizio della protezione dei propri dati sensibili. E’ quanto emerge dal risultato della classifica compilata annualmente da NordPass, secondo cui nel 2022 la password più usata è la sequenza numerica “123456”.

L’83% dei codici segreti decifrabili in un secondo “Nonostante la crescente consapevolezza dell’importanza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire.

La ricerca mostra che le persone usano ancora password deboli per proteggere i loro account” spiega la società che stila la lista.

Secondo l’analisi, rispetto ai dati del 2021, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 rimane lo stesso. Inoltre l’83% delle parole chiave nell’elenco di quest’anno può essere decifrato in meno di un secondo, proprio come la parola ”password”.

Le password deboli più usate in Italia, la classifica

Oltre la classica “123456”, tra le parole segrete più utilizzate figurano anche cose come “qwerty“, “password“, “password123“, “1q2w3e“, “iloveyou“, “123456789” e così via.

Le squadre di calcio come password

Le squadre di calcio trovano un po’ di spazio nella Top 10: “juventus” si aggiudica il quinto posto, mentre “napoli” si posiziona al sesto. Le sequenze di numeri come “12345” e “12345678” seguono e si intervallano con nomi di persone: “martina” e “giulia” si posizionano infatti rispettivamente in decima e undicesima posizione, con il duo “francesca” e “francesco” alla quindicesima e sedicesima.

In sintesi, nell’epoca iperconnessa in cui viviamo, dove ogni cosa è collegata a un servizio online, affidarsi a password così non va più bene. Ecco cosa va fatto per avere una password sicura e non rischiare di perdere identità, dati sensibili e soldi.

Quali sono le password più sicure?

Lo stesso Garante della Privacy, per arginare gli alti rischi connessi alla scelta di una password non sicura (data da disinformazione, atteggiamento lassista o sottovalutante) ha steso un vademecum.

La scelta della password dovrebbe seguire alcuni precisi criteri:

lunghezza: minimo 8 caratteri (meglio 15)

tipologia di caratteri: almeno 4 (lettere maisucole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali, ad esempio asterischi, punti esclamativi …)

non usare riferimenti personali (nome, data di nascita …)

non usare riferimenti allo username

evitare parole di uso comune (meglio parole di fantasia o camuffate, ad esempio “computer” potrebbe diventare “c0mpu!3r”) per evitare il facile successo dell’azione di software che provano sistematicamente tutte le parole di uso comune in diverse lingue

cambiare periodicamente la password

utilizzare password diverse per account diversi (per evitare che rubando una sola password, il criminale informatico abbia accesso a tutti gli account della vittima)

non utilizzare password utilizzate in passato

cambiare immediatamente le password temporanee rilasciate al primo accesso da un sistema o servizio informatico

utilizzare, se disponibili, meccanismi di autenticazione multi fattore

conservare le password senza scriverle (su un bigliettino, file non protetti su PC, smartphone o tablet o nel corpo di email e messaggi) o comunicarle ad alcuno



Come deve essere fatta una password?

Ecco i consigli utili per realizzare una password sicura e a prova di hacker.