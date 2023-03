Paura per un 39enne: orso sbuca all’improvviso e lo attacca

Un orso ha aggredito e ferito gravemente un uomo di 39 anni che stava passeggiando insieme al proprio cane in Val di Sole

Paura per un uomo di 39 anni che stava passeggiando in Val di Sole, nel Trentino. Un orso infatti è sbucato all’improvviso davanti il 39enne e lo ha attaccato violentemente. L’aggressione è avvenuta su un sentiero della vallata, dove l’uomo stava camminando in compagnia del suo cane quando si è trovato faccia a faccia con l’animale.

L’orso lo ha ferito al braccio e alla testa

L’uomo, rimasto colpito a un braccio e alla testa, è riuscito a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Per lui, però, si è reso necessario il ricovero in ospedale a Cles, dove dovrà essere probabilmente sottoposto a intervento chirurgico.

Il corpo forestale nel frattempo è già a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.