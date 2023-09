Paura a Isola delle Femmine, due giovani rischiano di annegare: salvati

I due bagnanti in difficoltà sono stati individuati da un un agente di polizia libero dal servizio che si è tuffato per soccorrerli

Momenti di paura questa mattina (24 settembre) sulla spiaggia libera di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Due giovani milanesi hanno deciso di bagnarsi ma, a causa del vento, sono stati trascinati dalla corrente marina.

L’allarme

Lanciato l’allarme, i due bagnanti in difficoltà sono stati individuati da un un agente di polizia libero dal servizio che si è tuffato per soccorrerli. Poco dopo, il personale di un lido è intervenuto per completare il soccorso dei due giovani. Per loro tanta paura ma nessuna cura medica.