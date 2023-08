Tragedia in spiaggia, giovane si sente male e muore a Isola delle Femmine: soccorsi inutili

Tragedia sulla spiaggia di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essersi sentito male.

Una tranquilla giornata di sole e relax si è trasformata improvvisamente in tragedia a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Un giovane è morto nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia della località siciliana, in quel momento affollata da bagnanti e turisti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si sarebbe sentito male mentre stava facendo il bagno in acqua, probabilmente a causa di una crisi epilettica.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al ragazzo, senza esito positivo. Il giovane, infatti, è spirato sotto gli occhi di bagnanti increduli.

L’identità del giovane, al momento, non è nota. Maggiori dettagli su quanto accaduto a Isola delle Femmine potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.