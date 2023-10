Paura a scuola, studentessa precipita dal secondo piano: salvata dal bidello

Secondo le prime informazioni, la ragazza si sarebbe avvicinata alla finestra e l’avrebbe scavalcata ma non sono noti i motivi del gesto

È ricoverata in ospedale ad Asti ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita la studentessa che questa mattina e’ precipitata dal secondo piano della scuola nell’astigiano. A scongiurare la tragedia l’intervento del bidello dell’istituto che l’ha afferrata attutendo così la caduta.

Indagano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, la ragazza si sarebbe avvicinata alla finestra e l’avrebbe scavalcata ma non sono noti i motivi del gesto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Asti per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Anche il bidello è stato portato in ospedale per accertamenti.