Paura per Alessio Cerci: il calciatore minacciato a Roma con una pistola

Ex di Fiorentina, Milan e Roma, è proprio nella capitale (lui è nativo di Velletri, comune alle porte dell’urbe), dove ha mosso i primi passi da calciatore, che Alessio Cerci, attualmente svincolato, ha vissuto momenti di puro terrore.

Pistola giocattolo

Il 35enne si trovava in zona quartiere San Paolo quando è stato avvicinato da due uomini. Con fare minaccioso, i malintenzionati gli hanno intimato, pistola in pugno, di farsi consegnare l’orologio. Soltanto quando Cerci si è accorto che l’arma era in realtà un giocattolo, si è dato alla fuga riuscendo a seminare i rapinatori. Sulla vicenda indaga la polizia.