Paura a Marsala: auto esce fuori strada, guardrail si conficca dentro abitacolo

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e i sanitari per i soccorsi.

Un brutto incidente, che avrebbe potuto far registrare un bilnacio drammatico, si è verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell’aeroporto di Birgi. Un’auto che procedeva da Marsala in direzione Trapani, dopo la rotonda d’ingresso del “Vincenzo Florio”, non si sa per quale motivo, ha sbattuto violentemente contro il guardrail che si è conficcato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e i sanitari per i soccorsi.