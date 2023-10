Paura a Messina, tram deraglia al capolinea Zir. l’Atm: “Ecco cos’è successo”

Rocambolesco imprevisto a Messina, dove si è verificato il deragliamento di un treno dell'Atm. La nota dell'azienda spiega la dinamica.

Momenti di preoccupazione quelli vissuti nella serata di ieri, sabato 28 ottobre, al capolinea Sud allo Zir di Messina, dove si è verificato il deragliamento di un treno della linea tram. Per superare l’ostacolo è stato necessario l’impiego di una gru, la quale ha riposizionato il treno sui binari. Fortunatamente, secondo quanto si apprendere, non si sarebbero registrati dei feriti ma soltanto tanta paura.

Treno deragliato, la nota di Atm

L’Atm di Messina, attraverso una nota diffusa nelle scorse ore, ha precisato che “il deragliamento del tram che si è verificato ieri sera intorno alle 21 al capolinea sud non ha avuto alcun tipo di conseguenza. In quel momento a bordo c’era soltanto l’autista, che stava eseguendo le operazioni tecniche di scambio per invertire il senso di marcia” .

“Il tram – sottolinea l’Atm – aveva appena terminato la corsa direzione nord sud e doveva effettuare quello che in gergo tecnico viene appunto definito ‘scambio’ per immettersi nei binari della tranvia direzione sud nord. L’accaduto si è verificato perché uno scambio posizionato al capolinea dello Zir è rimasto aperto di pochi millimetri e, mentre il primo e il terzo carrello non hanno avuto problemi, il carrello centrale (cosiddetto carrozzino, in quanto il più leggero) è uscito fuori dai binari”.

Vettura perfettamente funzionante”

“La vettura in questione non ha subito alcun tipo di danno ed è perfettamente funzionante. Proprio ieri mattina – conclude l’azienda – erano stati ripuliti tutti i punti di scambio, come avviene periodicamente per garantire la massima sicurezza durante le operazioni tecniche per l’inversione del senso di marcia del tram” .