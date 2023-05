Attimi di paura al parco, poliziotto in borghese colpito al volto con un casco

Si tratta di un 33enne napoletano, arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Follia in un parco privato di Napoli, dove ieri, libero dal servizio, un agente del Commissariato San Ferdinando è incappato in una pericolosa disavventura. Avendo notato un uomo che, a bordo di un ciclomotore, stava tentando di oltrepassare i paletti in ferro posti all’ingresso del varco pedonale del parco, dopo essersi qualificato lo ha invitato a desistere dal proposito. Per tutta risposta, il conducente del mezzo, infastidito, lo ha colpito ripetutamente al volto e alla testa con il casco, per poi allontanarsi a piedi spingendo il veicolo.

L’arresto

A quel punto il poliziotto ha contattato il 113 mentre seguiva l’uomo. E’ stato con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale che, giunta sul posto, il soggetto violento è stato bloccato in corso Garibaldi. Si tratta di un 33enne napoletano, arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.