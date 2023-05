Napoli, padre, madre e figlia piccola feriti: fermato 19enne

C’è un fermo per il ferimento di padre, madre e figlia di 10 anni avvenuto ieri sera a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Si tratta di un 19enne, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso con un’altra persona ancora in fase di identificazione. Nei confronti del 19enne è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. L’identificazione del 19enne è stata resa possibile attraverso l’acquisizione dei filmati registrati da diverse telecamere presenti nell’area di piazza Cattaneo a Sant’Anastasia oltre all’ascolto di diversi testimoni. La casa del giovane è stata perquisita nella notte ma lui è risultato assente, per poi consegnarsi oggi ai Carabinieri.