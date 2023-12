Paura sulla SS121, auto in fiamme

Momenti di panico sulla Strada Statale 121 a causa di un'auto in fiamme ma che non ha procurato danni al conducente.

Momenti di panico sulla Strada Statale 121 a causa di un’auto in fiamme ma che non ha procurato danni al conducente. I fatti sono avvenuti intorno alle 17 nelle vicinanze dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò quando il mezzo, una Fiat 500, ha iniziato a emettere fumo dal vano motore mentre era in pieno movimento. È poi divampato un rogo e proprio per questo sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco. Il guidatore si è messo in sicurezza autonomamente.

La dinamica dei fatti

L’individuo si è subito accostato ed è uscito dall’abitacolo. Il rogo è scoppiato nel giro di pochi secondi ma fortunatamente l’automobilista aveva già arrestato la marcia e quindi ha allertato i soccorsi. I pompieri hanno domato il fuoco ed effettuato le dovute operazioni di bonifica. Il veicolo ha subito danneggiamenti seri nella parte anteriore.