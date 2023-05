Pd: Tajani, ‘non mi stupirei se altri come Chinnici lasciassero gruppo

Le parole del ministro degli Esteri intervistato da Il Giornale.

Dopo l’arrivo di Caterina Chinnici dai dem c’è aria di nuovi ingressi in Forza Italia? “È chiaro che in un partito come il Pd, così come si sta configurando, la parte più moderata, cattolica e riformista si trova a disagio soprattutto quando si discute di valori non negoziabili”.

“Non mi sorprenderei se altri esponenti che abbiano una storia del genere decidessero di lasciare un gruppo che si sta avviando verso una deriva massimalista e radicale”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani intervistato da Il Giornale.