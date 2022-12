Pd, a Trapani comitato provinciale per Bonaccini

Amministratori locali e iscritti al Partito della provincia hanno sottoscritto un documento a favore del candidato alla segreteria nazionale che è anche il favorito nei sondaggi: "La migliore guida"

TRAPANI – Dopo Siracusa anche Trapani ha il suo comitato pro-Bonaccini.

La corsa alla poltrona di segretario nazionale del “moribondo” Partito democratico lo vede favorito, anche se la notizia è che accanto a Bonaccini e Schlein, a correre ci sarà anche Gianni Cuperlo.

Anche l’ex Matteo Renzi, oggi leader di Italia viva, non ha dubbi: “Vincerà Bonaccini, nettamente. Se devo guardare agli intessi del Terzo polo, se vince Schlein da noi viene più gente. Ma ho pieno rispetto per le loro scelte. Bonaccini stravince, è persona seria, ma avrà una bella faticaccia, dovrà recuperare molto consenso”. E anche in provincia di Trapani Stefano Bonaccini riceve l’endorsement di numerosi amministratori locali e iscritti al Pd della provincia di Trapani che hanno sottoscritto un documento per sostenerlo nella corsa alla segreteria nazionale del partito.

“In un momento – si legge nel documento – così delicato per il Partito democratico, tutte e tutti dobbiamo fare uno sforzo per caratterizzare questo congresso sui temi piuttosto che sul nome del Segretario, guardando alle esigenze dei territori e dei cittadini. Probabilmente quello attuale non è il momento più favorevole per un congresso; tuttavia, questo congresso è certamente una necessità: per definire l’identità del Pd e rilanciarne l’attività; per mettere al centro della discussione iscritti ed elettori, vero cuore pulsante del Partito democratico, troppo spesso spiazzati da polemiche interne strumentali, prioritarie per il solo gruppo dirigente ma ben lontane dai problemi reali del Paese”.

“Le candidature emerse in queste settimane sono tutte autorevoli e tutte consentono al Pd di crescere, intercettando pezzi di società che sono andati persi in questi anni – si legge ancora nel documento -. Abbiamo seguito con attenzione il dibattito che si è sviluppato e i temi proposti e, in coerenza con il nostro percorso nel Partito democratico, pensiamo che serva al Paese un partito che sappia essere radicale nei diritti, ma riformista nella visione della società. In quest’ottica, diamo il nostro pieno sostegno a Stefano Bonaccini che non può che rappresentare la migliore guida per il Partito democratico. Una candidatura rafforzata anche dal sostegno degli amministratori locali, che si sono riuniti a Roma insieme con Bonaccini e con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – conclude il documento -. Iniziamo questo percorso congressuale con la costituzione del comitato provinciale Bonaccini segretario aperto a tutte e tutti gli iscritti ed elettori del Pd che vorranno intraprenderlo assieme a noi”.

P.P.