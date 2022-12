Pelè, ecco il patrimonio lasciato agli eredi

Investimenti nel settore immobiliare, sponsorizzazioni e pubblicità: ecco come la leggenda Pelè ha costruito il suo immenso patrimonio

Il 29 dicembre 2022 passerà alla storia come la data della scomparsa di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Il Brasile piange il suo immenso campione, proclamando 3 giorni di lutto nazionale in attesa dei funerali che si terranno martedì 3 gennaio a Santos, casa del numero 10 verdeoro per quasi tutta la sua carriera.

Oltre a gol, magie e giocate di cui tutti conserveranno un magnifico ricordo, il 3 volte campione del mondo lascia alla sua famiglia anche un immenso patrimonio dal punto di vista economico, accumulato durante e dopo l’indimenticabile avventura sui campi da gioco.

Ecco il patrimonio di Pelè

Secondo il portale “Celebrity Net Worth”, l’eredità di Pelè consisterebbe in oltre 100 milioni di dollari, frutto di guadagni accumulati dalla leggenda tramite sponsorizzazioni, partecipazioni a eventi e investimenti.

Quest’ultimi, soprattutto, realizzati nel settore immobiliare, con l’acquisto di un imponente magione per 100 mila dollari negli Hamptons a New York, poi rivenduto nel 2008 a quasi 3 milioni di dollari.

“Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi. Guadagnavo con la pubblicità quando ho smesso di giocare, ma non ho mai voluto pubblicizzare tabacco, alcol, politica e religione” erano state le parole di O Rei, che nel corso della sua vita ha sponsorizzato e prestato il proprio volto a numerosi marchi e aziende.

La sua milionaria eredità, adesso, verrà suddivisa tra la terza moglie Marcia Cibele Aoki e i 7 figli della leggenda brasiliana.