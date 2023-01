Migliaia di tifosi in coda per salutare l'ex campione del Santos scomparso il 29 dicembre all'età di 82 anni.

Proseguono i “pellegrinaggi” dei brasiliani allo stadio del Santos per salutare la salma di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé. L’ex calciatore è morto giovedì 29 dicembre 2022 al termine di una lunga malattia. Il feretro è stato posto al centro del campo da calcio della squadra con la quale il campione verdeoro ha mosso i primi passi da calciatore professionista.