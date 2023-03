Pensionato nasconde in casa tesoro da 6 milioni di euro: scatta sequestro

Incredibile scoperta della Polizia: un pensionato di 70 anni nascondeva in casa gioielli e merce preziosa da 6 milioni di euro

Un pensionato di 70 anni custodiva un incredibile tesoro da ben 6 milioni di euro in casa: l’uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia, che ha provveduto a sequestrare nella sua abitazione diamanti, orologi di marca, armi, divise antiche, fossili del Neolitico e un dente di mammuth.

La merce preziosa, ritenuta dagli inquirenti come refurtiva, era condivisa con la moglie e si trovava nascosta in altri tre appartamenti tra Bologna e Ravenna: in alcune cassette di sicurezza, inoltre, gli agenti hanno scovato altri 100 mila “pezzi” della collezione.

Il tesoro refurtiva di furti commessi negli ultimi 20 anni

Il prezioso tesoro stando alle prime ricostruzioni sarebbe riconducibile a furti commessi negli ultimi 20 anni, in appartamenti e a bordo di treni, ma anche a truffe, scippi e borseggi. Il pensionato, un professionista incensurato che in passato ha lavorato per un’importante azienda, secondo gli investigatori della Squadra mobile che hanno condotto l’indagine avrebbe acquistato la merce direttamente dagli autori dei “colpi” non allo scopo di rivenderli, bensì in nome della passione per il collezionismo.