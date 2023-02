Pensioni marzo 2023, il calendario di Poste Italiane: ecco quando verranno pagate

Poste Italiane ha pubblicato il calendario per il pagamento delle pensioni di marzo 2023: ecco i giorni in cui saranno erogate

Le pensioni del mese di marzo saranno pagate a partire dal mercoledì 1° in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania.

A comunicarlo è stato proprio Poste Italiane che, al fine di evitare assembramenti, ha ribadito come il pagamento in contanti delle pensioni avverrà preferibilmente seguendo una turnazione alfabetica in base al cognome del pensionato.

Ecco quando verranno pagate le pensioni in ordine alfabetico

Ecco dunque l’elenco alfabetico per il pagamento delle pensioni da parte di Poste Italiane:

i cognomi dalla A alla C mercoledì 1° marzo

mercoledì 1° marzo dalla D alla K giovedì 2 marzo

giovedì 2 marzo dalla L alla P venerdì 3 marzo

venerdì 3 marzo dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina).

I possessori di un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito, potranno ricevere la pensione a partire dal mercoledì 1° marzo. I titolari di Carta di Debito associata a conti/libretti o Postepay Evolution, potranno prelevare i contanti dai 118 ATM Postamat della provincia senza recarsi allo sportello.

Inoltre, questi possessori di Carta di Debito avranno a disposizione una polizza assicurativa gratuita che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno per i furti di contanti subiti nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.