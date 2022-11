Perseguitava il parroco dell’oratorio: arrestato 36enne

La comunità parrocchiale era stata oggetto in maniera continuativa di aggressioni, minacce ed insulti, fino ad essere costretta ad interrompere alcune celebrazioni religiose, attività di catechismo e sportive

Arrestato un uomo per atti persecutori nei confronti di un sacerdote di Formia. Ieri sera personale del commissariato di Formia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Cassino, nei confronti di un trentaseienne per il reato di atti persecutori contro il parroco di un oratorio.

La comunità parrocchiale era stata oggetto in maniera continuativa di aggressioni, minacce ed insulti, fino ad essere costretta ad interrompere alcune celebrazioni religiose, attività di catechismo e sportive. Il comportamento aveva destato allarme sociale nella città di Formia e forte preoccupazione tra i numerosi frequentatori, anche giovanissimi o molto anziani, dell’oratorio e della parrocchia.

I comportamenti, violenti e sempre più frequenti, si erano rivolti anche nei confronti degli operatori dei servizi sociali del Comune di Formia che seguivano l’uomo proprio per il suo stato di disagio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato portato presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa che il competente Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria individui un carcere dove poterlo collocare.