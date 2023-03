Pesca, sequestrati 100 kg di novellame di sarda a Barcellona Pozzo di Gotto

La Polizia stradale ha posto sotto sequestro nel Messinese oltre 100 chilogrammi di novellame di sarda non conforme

La Polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato circa cento chili di novellame di sarda durante un servizio di controllo lungo la A20. Il novellame è importante per il ripopolamento della fauna ittica in mare e la sua pesca è consentita solo con particolari tecniche e in determinati periodi dell’anno. Il pesce era distribuito in 11 cassette all’interno di un mezzo idoneo al trasporto di alimenti a temperatura controllata destinato al trasporto di pescato. Il mezzo è stato fermato in prossimità della barriera autostradale A/20 di Villafranca Tirrena. Il novellame trasportati erano di misura inferiore alla taglia minima di riferimento e che mancavano di qualsiasi documentazione idonea a certificarne l’origine e la provenienza. Ciò costituisce una violazione delle normative nazionali ed europee in materia di commercio della specie ittica.

Multa salata per il trasgressore

Il trasgressore è stato sanzionato con una multa di oltre 4mila euro e il novellame è stato sequestrato. Dopo le operazioni, il personale veterinario ha dichiarato che il pesce era idoneo al consumo umano. Il novellame è stato quindi donato in beneficenza alla Croce Rossa Italiana.