Pescatore scomparso ritrovato due giorni dopo aggrappato ad una boa: il video

Un pescatore brasiliano di 43 anni, disperso in mare da domenica notte, è stato ritrovato dopo due giorni aggrappato a una boa

Un pescatore brasiliano di 43 anni, Deivid Soares, scomparso in mare a São João da Barra nel giorno di Natale, è stato miracolosamente trovato vivo dopo due giorni di ricerche, aggrappato a una boa di segnalazione nelle acque della città di Atafona.

A localizzarlo, secondo quanto riportato dalla testata G1, sarebbe stato un amico pescatore.

“Stavo lavorando da solo domenica notte a Praia de Atafona quando all’improvviso sono caduto dalla barca e non sono più riuscito a risalirci: i primi 10 minuti sono stati i più difficili per me perchè volevo ritornare a tutti i costi sulla barca”, ha raccontato Soares.

“Ho dovuto nuotare per quattro ore”

Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia e dagli amici che non lo avevano più visto tornare, Deivid Soares ha raccontato di aver trovato la boa a 8 chilometri da dove si trovava la sua barca.

L’uomo, a causa delle difficoltà di nuotare con gli abiti bagnati, ha deciso di togliere maglietta e pantaloni, abbandonandoli in acqua.

“Mi ci sono volute circa quattro ore di nuoto per raggiungere Porto do Açu, sulle boe – conclude il pescatore – molte volte ho pensato che sarei morto di freddo aspettando i soccorsi”.