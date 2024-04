Pezzi di vetro trovati nel minestrone, scatta l’allarme: il lotto pericoloso

Pubblicato il richiamo di un lotto del minestrone classico 850 g Valle degli Orti a causa della “presenza di un corpo estraneo (vetro)”

La catena Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto del minestrone classico 850 g Valle degli Orti a causa della “presenza di un corpo estraneo (vetro)”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 850 grammi con il numero di lotto L4043F10 e il termine minimo di conservazione (TMC) 08.2025. L’azienda produttrice è Frosta e lo stabilimento si trova a Lommatzsch, Messaer Strasse 3-5 in Germania.

Ecco dove è stato distribuito il lotto richiamato

Nell’avviso di Penny Market viene specificato in quali regioni è avvenuta la distribuzione del lotto richiamato nei propri punti vendita, ovvero Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Se dunque avete acquistato questo prodotto, verificate la data di scadenza e il lotto: nel caso coincidano con quelli del richiamo, riportatelo in negozio senza consumarlo.

