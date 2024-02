Palermo, blatta nel cibo della mensa scolastica: le dichiarazioni di La Vardera

L'episodio di rilevante gravità è stato denunciato dal deputato regionale ai carabinieri del Nas.

Una blatta è stata trovata nel cibo della mensa destinato a uno dei bambini che frequenta la scuola dell’infanzia Lombardo Radice, in corso Calatafimi.

L’episodio è stato reso noto dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha esposto denuncia ai carabinieri del Nas.

“Quello che è successo è grave, mi chiedo come possa accadere una cosa simile: si tratta di bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e sulla quale il Comune deve vigilare. Ho saputo che la scuola ha scritto al Comune e gli operatori non hanno servito il cibo, ma il dato è preoccupante perché il cibo arriva da un’azienda esterna che ha vinto un bando pubblico”, ha detto il deputato regionale La Vardera, che ha lanciato un appello al sindaco Lagalla e alla sua giunta: “Anziché pensare ai rimpasti e alle poltrone andate in giro per le scuole a vigilare. I nostri bambini non hanno possibilità di scegliere dove e cosa mangiare e le famiglie pagano un servizio che se arriva con delle blatte non si può definire di qualità”.