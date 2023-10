Un pezzo di cornicione cade in testa a un turista a Palermo: ferito alla testa

Un uomo di 32 anni è stato colpito da un pezzo di cornicione che è crollato da uno stabile di via Alessandro Paternostro, a Palermo

Un uomo di 32 anni è stato colpito da un pezzo di cornicione che è crollato da uno stabile di via Alessandro Paternostro, a Palermo. Il ragazzo, proveniente dagli Stati Uniti d’America, si trovava seduto al di fuori di un bar con altri amici o parenti. A un tratto il crollo che ha ferito il 32enne.

Le ferite dopo la caduta del cornicione

È stato richiesto l’intervento dell’ambulanza sul luogo dell’incidente e il giovane è stato trasportato all’ospedale Policlinico del capoluogo siciliano, soccorso in codice giallo per il trauma cranico riportato. L’americano è stato dunque ricoverato per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco e le autorità competenti devono chiarire la dinamica dell’incidente e le cause del crollo.