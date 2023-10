Finisce fuori strada con la sua moto, muore 27enne nell’Ennese

Per causa ancora da chiarire, il giovane a bordo della una moto avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire fuori strada

Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri sulla strada statale 117 bis a Valguarnera, in provincia di Enna. Per causa ancora da chiarire, un 27enne a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote prima di finire fuori strada.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al motociclista. I medici hanno deciso il trasferimento d’urgenza all’ospedale Chiello ma l’uomo è arrivato al pronto soccorso senza vita. Presenti sul luogo del tragico incidente i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

incidente Valguarnera – foto Franco Assenza