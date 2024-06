FOTO | Phaos Edizioni apre le porte della casa editrice per la presentazione di “Altravista”

Un incontro informale della casa editrice indipendente in occasione della presentazione del decimo libro pubblicato.

Phaos Edizioni è una casa editrice indipendente, specializzata in progetti fotografici e di arte visiva, che crede che i libri siano artefatti tipografici preziosi, contenitori di sensibilità e bellezza. Producono “libri che hanno storie da raccontare, che aiutano a capire meglio chi siamo e il mondo in cui viviamo”.

Libri a tiratura limitata, curati in ogni particolare e che sono il frutto della relazione che si instaura tra artisti, grafici, scrittori, stampatori e rilegatori.

Il progetto di Phaos Edizioni

Ogni libro che Phaos Edizioni realizza è diverso dagli altri, e si offre con un suo carattere e una sua materialità. La direzione artistica di Phaos è affidata a Massimo Siragusa, docente dello IED a Roma. Giuseppe Rosalia, specialista in grafica editoriale, è l’art director. Augusto Ortoleva, architetto, si occupa della sezione architettura e paesaggio.

In quest’epoca in cui è massimo lo sviluppo del digitale, l’esperienza sensoriale più intima e meditata offerta dalla visione di un libro, ha assunto un significato ancora più profondo, sottolineato dalla nascita di molte piccole case editrici dalle grandi capacità creative. Un’editoria che si pone come intermediario tra arte, idee e storie di vita.

La presentazione

In occasione della pubblicazione di “Altravista” di Matteo Ribet che è il decimo libro pubblicato nei due anni di attività, Phaos Edizioni ha aperto le porte del suo studio per un incontro informale tra autori, editori e appassionati. Un modo per creare un momento di aggregazione, che sarà ripetuto ciclicamente, attorno ai libri e alle immagini.

