Una conversazione semiseria sul patriarcato con Eugenia Nicolosi: appuntamento a Palermo

Un saggio ironico per discutere un tema di vitale importanza nella società odierna: appuntamento in piazzetta Bagnasco a Palermo.

Un “intreccio di numeri, storie e idee” che indaga storia, comportamenti e quotidiano del patriarcato, a caccia di una soluzione possibile che nasce dalla consapevolezza. Un saggio ironico, attento e puntualissimo, “Patriarcato For Dummies” (Perrone edizioni) di Eugenia Nicolosi, che parla alle donne, ma anche e moltissimo agli uomini, svelando la fragilità insospettabile della maggior parte di quei comportamenti che sono la rete di lancio del peggior maschilismo.

Lo fa con il piglio della giornalista, il ritmo della comunicazione contemporanea, il rigore della studiosa, ma soprattutto divertendosi e divertendo perché, data la drammaticità di certe storie, la risata non è solo liberatoria, ma si fa arma potente.

“Patriarcato for Dummies”, l’incontro a Palermo

Se parlare di donne e con le donne è oggi diventato complicato, e se davvero sia tutta colpa del patriarcato, lo chiederemo alle 19 di giovedì 28 giugno in piazzetta Bagnasco, in una conversazione semi-comica alla scrittrice e attivista Eugenia Nicolosi con il reading di Paola Marino, consulente in comunicazione, in veste di disturbatrice e lettrice. In piazzetta con Paola Marino ed Eugenia Nicolosi ci sarà il contrappunto leggero delle percussioni di Biagio Marino.

L’evento fa parte del cartellone della stagione 2024 che, oltre a eventi artistici, teatrali e culturali, prevede presentazioni editoriali realizzate in collaborazione con la libreria Modus Vivendi e I Love Sicilia. Sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori.

L’autrice

Eugenia Nicolosi è giornalista, lavora con il gruppo GEDI e scrive pezzi di cronaca e di data journalism legato al gender gap e alle discriminazioni. Ha scritto “Patriarcato for dummies” per Giulio Perrone editore, dopo essere uscita con un libro per bambine e bambini “La lunga notte di Emma” e una raccolta di racconti notturni ambientati a Palermo, dal titolo “La notte porta scompiglio”.

