Picco di caldo africano fino a 40°C, ecco Caronte: le previsioni meteo

Ancora più caldo con Caronte, che riporta l'afa sull'Italia con picchi di 40°C su tante città. L'anticiclone africano punta sull'Europa.

Ancora più caldo con Caronte, che riporta l’afa sull’Italia con picchi di 40°C all’ombra su tante città. L’anticiclone africano punta ora sull’Europa, con la nuova ed ennesima ondata infernale che si dirige dal Marocco verso la Penisola, ma anche verso Francia e Spagna. E gli esperti, nelle previsioni meteo di oggi 26 luglio, attendono nuovi record.

Dal weekend picchi di caldo africano fino ad agosto

Si prepara sul Marocco l’ennesima ondata di calore del 2024 verso l’Italia. Da Marrakech con 48°C a 450 metri di quota, da Fes con 45°C a 579 metri di altitudine, l’anticiclone africano punterà l’Europa.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la risalita dal Marocco del caldo africano verso la Spagna, la Francia e l’Italia. Almeno fino alla fine di luglio, avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo in Italia.

La bolla subtropicale marocchina porterà un caldo ancora più estremo (fino a 12-14°C in più rispetto alla climatologia) su Spagna e Francia occidentale, frantumando vari record del periodo. Ma, come detto, anche in Italia il termometro supererà di 6-8 gradi la normalità, se di normalità ultimamente si può parlare. Sul nostro Paese ci saranno numerosi picchi di 40°C, ovviamente all’ombra.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno ancora temperature accettabili da Nord a Sud, seppur siano previsti ancora i 37°C a Firenze e Terni con 35°C sulla Capitale. A Milano la minima sarà ‘tropicale’ con circa 21-23°C mentre la massima non supererà i 32°C.

I dati del weekend

Dal weekend invece tornerà Caronte, l’anticiclone africano, direttamente dal Marocco: le temperature saranno in sensibile risalita con picchi sabato di 38°C a Taranto e Terni, 37°C ancora a Firenze con la Capitale che salirà a 36.

Durante l’ultima domenica di luglio il mercurio del termometro si espanderà ancora di più: Benevento, Oristano e Terni 39°C, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto 38°C, Arezzo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Macerata, Matera e Roma con la febbre a 37°C.

Ricordiamo tra l’altro che 37,8°C (Celsius) corrispondono a 100°F (100 gradi Fahrenheit): negli USA si usa allertare la popolazione per previsioni di caldo con ‘Triple Digit Temperature’, massime a 3 cifre (da 100°F in su).

Ebbene, in Italia, andremo spesso ben oltre i 37,8°C, i 100 Fahrenheit dell’allarme ‘Triple Digit Temperature’: vivremo un lungo periodo a tre cifre, oltre i 100°F su gran parte del Paese.

Tornare a respirare aria più fresca sembra dunque un miraggio, anche se qualche clamorosa novità, o sorpresa, non è esclusa all’inizio di agosto: da giovedì 1, infatti, con il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica oltralpe (tra Svizzera, Germania ed Austria), ci potrebbe essere un break temporalesco al Nord e su parte del Centro con aria leggermente meno africana.

Per quanto riguarda il Sud Italia, al momento, sembra invece che Caronte voglia passare gran parte delle vacanze estive sulle nostre bellissime regioni meridionali.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 27. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: possibile temporale sull’aquilano, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domenica 28. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: anticiclone africano ad oltranza con caldo in forte aumento.