Piccole manutenzioni per la comunità di Nissoria

Avviati una serie di lavori attesi da tempo per la sistemazione di alcuni luoghi pubblici. In primo piano i servizi igienici del cimitero, i locali della Biblioteca e la Casetta dell'acqua

NISSORIA (EN) – Prendersi cura dei propri spazi e ridare dignità a luoghi pubblici e della comunità è un atto di grande sensibilità e attenzione per le comunità e per i cittadini. Molto spesso infatti, è più facile per le Amministrazioni comunali concentrarsi su nuovi progetti e opere pubbliche, piuttosto che prendersi cura di ciò che già c’è e che avrebbe bisogno di manutenzione. Un trend che però l’Amministrazione comunale di Nissoria sta cercando di invertire, come dimostrano i recenti interventi di ristrutturazione di luoghi molto importanti per la comunità e per i cittadini.

In questo quadro, hanno preso il via negli scorsi giorni i lavori per la ristrutturazione e il rifacimento dei servizi igienici all’interno dell’area cimiteriale. Per oltre un decennio, infatti, tali locali non sono mai stati ristrutturati, adeguati e messi in sicurezza. I lavori sono stati affidati con regolare incarico alla ditta Francesco Dottore per un importo di 9.000 euro e verrà realizzato anche un bagno per diversamente abili, che non era presente nei locali cimiteriali prima dell’intervento.

Sono stati avviati anche gli interventi per il rifacimento e la ristrutturazione del soffitto e del tetto esterno della Biblioteca comunale, dove da molti anni insistevano infiltrazioni d’acqua e in cui nonostante ciò non sono mai stati programmati interventi di manutenzione. I lavori, in questo caso, sono stati affidati con regolare incarico alla ditta Valenti Antonio per un importo complessivo di circa 8.000 euro. Nel corso del cantiere ci si occuperà anche del rifacimento dei muri adiacenti ai corridoi d’accesso.

L’ultimo intervento del filone di decoro pubblico è la manutenzione e ristrutturazione della Casetta dell’acqua. Dopo molti anni, infatti, è tornata al suo vecchio splendore grazie ai lavori svolti dall’impresa di pulizie Mondoservizi Srl di Tiziana Patti, che ha accettato il compito nonostante non rientrasse nelle attività di sua competenza.

“Siamo felici – ha commentato il sindaco Rosario Colianni – di aver deliberato dei lavori di manutenzione per dei luoghi importanti per la nostra comunità. Come Amministrazione crediamo sia importante puntare su un paese moderno e su progetti nuovi, ma non bisogna mai dimenticarsi che il nostro compito è quello di prendersi cura della comunità e che per farlo bisogna anche restituire dignità a ciò che già c’è all’interno del nostro comune”.