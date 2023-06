Denise Pipitone, il nome usato “impropriamente” e le “imitazioni” di Piera Maggio: “Adesso basta”

La mamma della bambina scomparsa a Mazara del Vallo in uno sfogo sul web: "A Denise va fatto del male tutte le volte che usate il suo nome impropriamente",

“A Denise va fatto del male tutte le volte che usate il suo nome impropriamente, specialmente il cognome, che ultimamente ormai è diventato più un incubo che un piacere”. A scrivere queste parole in un post colmo di rabbia e delusione è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre del 2004.

Nonostante siano trascorsi diversi anni, le ricerche della piccola – mai ritrovata dopo quel drammatico pomeriggio di oltre 18 anni fa – continuano. Per Piera Maggio, però, la situazione non è certo semplice: la donna, autrice di un libro sulla sua storia, è da anni “sotto i riflettori” e, nonostante le tante piste aperte e riaperte, non ha ancora potuto riabbracciare la sua bambina.

Ecco cosa ha scritto nel suo post Facebook.

Piera Maggio: “Non pronunciate il nome di Denise impropriamente”

“A Denise va fatto del male tutte le volte che usate il suo nome impropriamente, specialmente il cognome, che ultimamente ormai è diventato più un incubo che un piacere. Non se ne può più di tutta questa ossessione ipocrita e bugiarda costruita sul nulla. (Prove e non parole)”, scrive Piera Maggio.

“Inoltre vorrei assolutamente che non vengano copiate e usate le mie stesse frasi. Chiunque in questi anni conosce tutti i miei scritti e quelli di Pietro, può confermare che ‘qualcuno’ cerca di imitare il nostro modo di scrivere forma e parole. Ma basta! Cercate di crearvi una vostra identità sempre se l’abbiate e non usate più la nostra. Avete stufato. Non continuate a essere la mia/nostra brutta copia, non vi riesce bene! Tutto ciò vi rende assurdi e ancor più patetici. Sempre se avete compreso, adesso basta! Per il danno cagionato rimarrete sempre persone non gradite”, conclude la mamma di Denise.