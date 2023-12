Pirata della strada investe bimba di 11 anni e fugge

Un pirata della strada ha investito una bambina di 11 anni che attraversava regolarmente sulle strisce pedonali.

Un pirata della strada ha investito una bambina di 11 anni che attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ieri a Cologno Monzese, in provincia di Milano, intorno alle 14 vicino la scuola media di via Volta. Pare, infatti, che la gioavne stesse uscendo dall’istituto quando è stata travolta dal mezzo. Il guidatore non si è fermato a soccorrere la ragazzina. La Polizia Locale sta indagando sui fatti. Probabilmente la vettura procedeva sopra i limiti di velocità. Da quanto emerso sembra che il soggetto abbia accelerato nel tentativo di non essere identificato. Gli agenti visioneranno le telecamere della zona per scovare il responsabile.

Le condizioni della giovanissima

Sul luogo sono giunti i soccorsi dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. L’ambulanza, grazie all’ausilio di un’automatica, ha visitato l’11enne. Quest’ultima è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Sono state riscontrate molteplici lesioni ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi.