Più che il digitale poté la birra

In merito alla questione delle elezioni in Sardegna, Pizzo ricorda i successi della Todde a discapito di Truzzu.

Truzzu era un po’ grezzo, diciamocela tutta, uno che era un impiegato pubblico, che aveva fatto una strada partitica, come quei vecchi funzionari del PCI sul fronte opposto. Gli sfidanti del centrosinistra, Todde e Soru, erano invece due manager del digitale, espressioni differenti della transizione che stiamo affrontando.

Soltanto che la Todde in più rappresentava, soprattutto in una comunità isolana, chiusa, anche l’altra transizione, quella della Next Generation UE, che vuole valorizzare i giovani e, in questo caso, le donne. Informatica, ha girato il mondo formandosi all’estero, ex manager di una delle poche company italiane dell’IT, Olidata. Recuperata da Di Maio, nell’era degli incompetenti al potere, e poi da Conte. La Schlein ha lasciato il passo ai 5 stelle in questa scelta, ma forse era la Todde, la buona scelta, cosa che deve fare riflettere, non solo il centrosinistra, ma soprattutto il Truzzo centrodestra.

È stata viceministro allo sviluppo economico nel governo Draghi, gestendo dossier di crisi aziendale, di cui la Sardegna dal Sulcis è storicamente piena. Ma uno in particolare colpisce. Ha gestito la crisi, di crescita, di un brand Glocal in un mondo decisamente Global, la Birra Ichnusa. Una Birra Sarda, con una caratterizzazione isolana, tutti ricordano lo spot, in bianco e nero, con facce da isolani fieri, scuri, testardi, come le faccette more, simbolo di Sardegna, nel logo, i paesaggi interni, i nuraghi, le maschere isolane che evocano riti ancestrali millenari.

È indubbio che questa vittoria sia figlia di una birra in corpo, un costante risalire la china dello svantaggio, un duello tra due donne, da un lato la Todde, che si è sottratta, vincendo, alla simbiosi con i leader nazionali, dall’altro la Meloni, che come Renzi al referendum, ha voluto un sondaggio sulla sua leadership.

Il povero maschio Beta Truzzu dichiara è colpa mia, simbologia di una inadeguatezza maschile nel mondo alveare delle api regine, di sottomissione alla leader che vuole scusare della scelta inadeguata, per difenderla dalle critiche. Questa carenza di leadership del maschio è esemplificativa del fatto che lui di birra per vincere non ne aveva proprio.