Preoccupazione per Platinette, Mauro Coruzzi colpito da ictus: ecco come sta

L'agente ha confermato il malore e diffuso le prime informazioni sulle condizioni del noto personaggio televisivo e radiofonico.

Momenti di preoccupazione per Mauro Coruzzi, conosciuto in arte come Platinette, colpito da un ictus ischemico lo scorso martedì 14 marzo.

L’annuncio è arrivato direttamente dal suo agente, che ha rilasciato anche qualche informazione (riportata dall’Ansa) in merito al suo stato di salute.

Mauro Coruzzi / Platinette colpito da ictus

Secondo quanto riportato da Ansa, fortunatamente Mauro Coruzzi sarebbe stato soccorso tempestivamente dopo aver accusato il malore. Le sue condizioni, al momento, risulterebbero stabili. Naturalmente i medici stanno eseguendo una serie di accertamenti medici.

Platinette è un personaggio televisivo noto al grande pubblico per la partecipazione a numerose trasmissioni televisive, non ultimo “Amici“, il talent condotto da Maria De Filippi. In passato ha partecipato anche al “Maurizio Costanzo Show” – trasmissione in cui, tra l’altro, Mauro Coruzzi ha lanciato il personaggio di Platinette – e, in più, in qualità di conduttore radiofonico è stato protagonista anche di “Platinissima” su Radio Deejay. L’ultima apparizione televisiva prima dell’ictus risale a pochissimi giorni fa, quando Platinette ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, caro amico e collega, morto lo scorso 24 febbraio.

Oltre che come conduttore radiofonico e personaggio televisivo, Mauro Coruzzi è noto come cantante, attore e doppiatore. Ha partecipato al Festival di Sanremo ben due volte, nel 2012 come ospite dei Matia Bazar e nel 2015 come concorrente assieme a Grazia Di Michele.

Foto dal profilo Instagram @platimauro_o_mauroplati